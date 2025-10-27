Orban vede il Papa e massacra l’Europa | L’Ue non conta nulla Trump su Putin? Sbaglia | presto da lui per togliere le sanzioni sul petrolio russo
Ancora una volta Viktor Orban ha scelto di schierarsi dalla parte di Putin. Raggiunto dai cronisti nel centro di Roma, dopo l’incontro con papa Leone in Vaticano e prima di quello con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il primo ministro ungherese si è concesso a qualche domanda e le sue risposte non lasciano dubbi sulla sua posizione a livello internazionale. Una posizione decisamente non allineata con quella dell’Unione europea e tantomeno con gli Stati Uniti. «L’Unione – ha detto al Messaggero – non conta nulla. E presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio », cioè la richiesta del presidente Usa di smettere di importare dalla Russia. 🔗 Leggi su Open.online
