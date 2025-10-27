Orban va dal Papa e scomunica l’Ue | Non conta nulla

Il leader magiaro: "Trump sbaglia su Putin, lo convincerò a togliere le sanzioni alla Russia" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Orban va dal Papa e scomunica l’Ue: “Non conta nulla”

Il premier ungherese Viktor Orban in visita a Roma, prima dal Papa e poi da Meloni. "L'Ue non conta nulla. Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia" dice conversando con Repubblica e Messaggero

