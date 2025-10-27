Orbán | Trump sbaglia su Putin | gli dirò di togliere le sanzioni L' Europa è fuori dai giochi Tajani |  Abbiamo idee diverse 

Xml2.corriere.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier ungherese Viktor Orbán oggi in Vaticano e a Roma: prima l'incontro con il Papa, poi con Giorgia Meloni. A Repubblica e al Messaggero: «Andrò da Trump per fargli togliere le sanzioni alla Russia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

orb225n trump sbaglia su putin gli dir242 di togliere le sanzioni l europa 232 fuori dai giochi tajani 160abbiamo idee diverse160

© Xml2.corriere.it - Orbán: «Trump sbaglia su Putin: gli dirò di togliere le sanzioni. L'Europa è fuori dai giochi». Tajani: «Abbiamo idee diverse» 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

orb225n trump sbaglia putinOrban da Meloni: “Trump sbaglia su Putin, gli dirò di togliere le sanzioni”. L’incontro col Papa - Il premier ungherese, in visita in Italia, è stato ricevuto in mattinata da Papa Leone. Secondo quotidiano.net

orb225n trump sbaglia putinOrban, ‘l’Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin’ - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Segnala msn.com

orb225n trump sbaglia putinOrban in Italia: «L'Unione europea non conta nulla. E Trump sbaglia su Putin» - «Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Da lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Orb225n Trump Sbaglia Putin