Orbán | Trump sbaglia su Putin | gli dirò di togliere le sanzioni L' Europa è fuori dai giochi Tajani | Abbiamo idee diverse
Il premier ungherese Viktor Orbán oggi in Vaticano e a Roma: prima l'incontro con il Papa, poi con Giorgia Meloni. A Repubblica e al Messaggero: «Andrò da Trump per fargli togliere le sanzioni alla Russia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
