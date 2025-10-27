Orbán | Sull’Ucraina l’Ue non conta nulla Dirò a Trump di togliere le sanzioni a Putin
Il colloquio tra la premier italiana Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orbán si è concluso poco dopo le 16.30. Una nota di Palazzo Chigi informa che l’incontro «ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, agli sviluppi in Medio Oriente e all’ agenda europea ». Tra i temi discussi, anche le iniziative per una gestione efficace e innovativa dei flussi migratori. In precedenza, Meloni aveva incontrato il Papa in Segreteria di Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
