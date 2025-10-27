Orban ricevuto da Giorgia Meloni attacca | L’Ue non conta nulla E Trump sbaglia con Putin Opposizioni furiose
Cercava una mediazione tra l'Europa e i veti di Viktor Orban, Giorgia Meloni. Ma la sua missione non è stata proprio un successo. Anche perché dopo l'incontro in mattinata in Vaticano con Papa Leone e prima di quello a Palazzo Chigi (ce ne sarà uno anche con Matteo Salvini), il primo ministro ungherese ha sganciato una delle sue bordate, affermando che "l'Unione europea non conta nulla" e che "Donald Trump sbaglia su Putin: andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia" sul petrolio. Un salto di qualità, dopo l'annuncio nei giorni scorsi dell'intenzione di aggirarle L'articolo Orban, ricevuto da Giorgia Meloni, attacca: “L’Ue non conta nulla. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
