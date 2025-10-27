Orban | L' Ue non conta nulla Trump sbaglia su Putin In Vaticano l' incontro con il Papa
L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban conversando con Repubblica a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me
