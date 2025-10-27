Orban | L' Ue non conta nulla Trump sbaglia su Putin In Vaticano l' incontro con il Papa

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo afferma  il premier ungherese Viktor Orban  conversando con Repubblica a margine della sua  visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

orban l ue non conta nulla trump sbaglia su putin in vaticano l incontro con il papa

© Feedpress.me - Orban: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin". In Vaticano l'incontro con il Papa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

orban ue conta trumpOrban, 'l'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin' - Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Secondo msn.com

orban ue conta trumpOrban: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin". In Vaticano l'incontro con il Papa - Sull'incontro con la Meloni, spiega che "il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare" ... Lo riporta gazzettadelsud.it

orban ue conta trumpOrbán: "L'Ue non conta nulla. Trump sbaglia con Putin, andrò presto da lui" - Accusa l'Ue, ma sull'incontro con la premier italiana ha le idee chiare: "Il punto più importante della discussione con ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Orban Ue Conta Trump