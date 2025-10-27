Orbán | L' Ue non conta nulla Trump sbaglia con Putin andrò presto da lui
"Vogliamo restare fuori dalla febbre di guerra che si sta diffondendo in tutto il mondo. Per questo, sin dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, abbiamo costruito una coalizione contro la guerra". Lo ha scritto il premier ungherese Viktor Orbán in un post su Facebook, poco prima dell’incontro di questa mattina con Papa Leone e di quello previsto nel pomeriggio, alle 15.30, con la premier Giorgia Meloni. “Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali - si legge nella nota pubblicata dalla Santa Sede al termine dell'incontro - e l’apprezzamento per l’impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all’importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
