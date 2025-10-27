Orban incontra Meloni | L’Ue non conta nulla abbiamo appaltato la soluzione della guerra a Usa e Russia

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato protagonista a Roma con dichiarazioni nette sul ruolo dell’ Unione europea nel conflitto in Ucraina e sulle sanzioni energetiche. Il leader di Budapest ha detto che «abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere questa guerra» e ha definito l’ Europa «totalmente fuori dai giochi», segnando una frattura netta con la linea di molti partner europei. Il colloquio è avvenuto in una giornata fitta di impegni che lo ha visto prima in Vaticano per un incontro con il Papa, quindi a Palazzo Chigi dove è stato ricevuto dalla premier Giorgia Meloni, e infine annunciare un viaggio a Washington per discutere delle sanzioni sul petrolio russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orban incontra Meloni: “L’Ue non conta nulla, abbiamo appaltato la soluzione della guerra a Usa e Russia”

