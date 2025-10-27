Orban da Meloni | Ue non conta e Trump sbaglia su Putin

27 ott 2025

La strategia era semplice da inquadrare, cercare una mediazione tra l’Europa e i veti di Viktor Orban. Ma la missione di Giorgia Meloni si è confermata tutt'altro che in discesa. Anche perché dopo l’incontro in mattinata in Vaticano con Papa Leone e prima di quello a Palazzo Chigi (ce ne sarà uno anche con Matteo Salvini ), il primo ministro ungherese ha sganciato una delle sue bordate, affermando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

