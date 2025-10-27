Orban attacca un servizio di Report la rabbia del governo ungherese | Gravi pregiudizi
Il governo ungherese attacca la Rai dopo la messa in onda di un servizio di Report dedicato al tema del sovranismo europeo. La trasmissione di Rai 3, che ha analizzato i legami tra i movimenti conservatori internazionali, è stata bollata da Budapest come “ un grave errore ”. Le critiche arrivano direttamente da Balazs Orban, consigliere politico del premier ungherese Viktor Orban. In un post pubblicato su X, Balazs Orban ha accusato il programma d’informazione di aver proposto una visione “distorta e pregiudizievole” del sovranismo europeo. “Il programma Report ha presentato i network internazionali conservatori e sovranisti in un servizio il cui titolo stesso rivela il pregiudizio degli autori: ‘L’offensiva sovranista contro l’Europa: l’asse Meloni-Trump’ ”, ha scritto il consigliere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
