Orban a Roma prima l’incontro col Papa poi con Meloni premier ungherese attacca Europa e Trump | L’Ue non conta nulla tycoon sbaglia su Putin
L’incontro tra il Papa e il leader ungherese si è svolto in un clima di “cordiale colloquio”. Sul tavolo “le questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente”. Sull’incontro con Meloni, invece, Orbán ha spiegato che “il punto importante è il fu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban conversando con Repubblica a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli - facebook.com Vai su Facebook
Il premier ungherese Viktor Orban in visita a Roma, prima dal Papa e poi da Meloni. "L'Ue non conta nulla. Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia" dice conversando con Repubblica e Messaggero $ANSA - X Vai su X
Orbán a Roma: Duro attacco all’UE e annuncio di missione da Trump per revocare le sanzioni alla Russia - Il Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, ha rilasciato dichiarazioni di forte impatto a Roma, a margine della sua visita ... Come scrive ilmetropolitano.it
Orbán a Roma da Papa Leone e Meloni: "Divampa la febbre della guerra". Sul tavolo il conflitto in Ucraina e l’asse anti-Ue - Il premier ungherese oggi incontrerà prima il Santo Padre in Vaticano e poi la premier a Palazzo Chigi. Da affaritaliani.it
Orban a Roma ricevuto da Papa Leone XIV, poi vede Meloni - Al centro del colloquio sono stati il conflitto in Ucraina, l'Europa e la situazione ... Secondo msn.com