Orban a Roma prima l’incontro col Papa poi con Meloni premier ungherese attacca Europa e Trump | L’Ue non conta nulla tycoon sbaglia su Putin

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro tra il Papa e il leader ungherese si è svolto in un clima di “cordiale colloquio”. Sul tavolo “le questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente”. Sull’incontro con Meloni, invece, Orbán ha spiegato che “il punto importante è il fu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

orban a roma prima l8217incontro col papa poi con meloni premier ungherese attacca europa e trump l8217ue non conta nulla tycoon sbaglia su putin

© Ilgiornaleditalia.it - Orban a Roma, prima l’incontro col Papa poi con Meloni, premier ungherese attacca Europa e Trump: “L’Ue non conta nulla, tycoon sbaglia su Putin”

Leggi anche questi approfondimenti

Orbán a Roma: Duro attacco all’UE e annuncio di missione da Trump per revocare le sanzioni alla Russia - Il Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, ha rilasciato dichiarazioni di forte impatto a Roma, a margine della sua visita ... Come scrive ilmetropolitano.it

Orbán a Roma da Papa Leone e Meloni: "Divampa la febbre della guerra". Sul tavolo il conflitto in Ucraina e l’asse anti-Ue - Il premier ungherese oggi incontrerà prima il Santo Padre in Vaticano e poi la premier a Palazzo Chigi. Da affaritaliani.it

Orban a Roma ricevuto da Papa Leone XIV, poi vede Meloni - Al centro del colloquio sono stati il conflitto in Ucraina, l'Europa e la situazione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Orban Roma Prima L8217incontro