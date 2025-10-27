Orbán a Roma attacca l' Ue | Non conta nulla E Trump sbaglia sulle sanzioni a Mosca

Il premier ungherese Viktor Orbán in Vaticano per un incontro con il Papa, e poi a Palazzo Chigi per un vertice con Giorgia Meloni. «Andrò da Trump per fargli togliere le sanzioni alla Russia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Orbán a Roma attacca l'Ue: "Non conta nulla. E Trump sbaglia sulle sanzioni a Mosca"

