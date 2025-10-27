Orario extra per il museo Leonardiano
Da novembre a febbraio il Museo Leonardiano sarà aperto anche di martedì. È la decisione presa tramite il decreto sindacale per ampliare l’offerta del museo anche durante tutti i giorni feriali, così da consentire la visita a chi arriva in città durante la settimana (e non solo nel fine settimana) e in particolare per favorire l’accesso alle scolaresche. "I numeri di ottobre che stiamo registrando al Museo Leonardiano sono particolarmente importanti – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che detiene la delega al turismo e alle politiche culturali –. Questo è un segnale estremamente positivo, perché se vogliamo rafforzare il settore turistico abbiamo bisogno di flussi che si spostano sul nostro territorio anche in bassa stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
