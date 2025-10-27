Ora potrai pagare le multe a rate | come funziona l’accordo tra Klarna e PagoPA

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Klarna ha avviato una collaborazione con PagoPA. Sarà possibile pagare multe, tasse scolastiche, ticket sanitari e bollo auto a rate. La formula proposta da Klarna prevede tre rate senza interesse oppure finanziamenti da 6 a 12 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

