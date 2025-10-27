Ora potrai pagare le multe a rate | come funziona l’accordo tra Klarna e PagoPA
Klarna ha avviato una collaborazione con PagoPA. Sarà possibile pagare multe, tasse scolastiche, ticket sanitari e bollo auto a rate. La formula proposta da Klarna prevede tre rate senza interesse oppure finanziamenti da 6 a 12 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ora puoi pagare le multe a rate: come funziona l’accordo di PagoPA con Klarna - Sarà possibile pagare multe, tasse scolastiche, ticket sanitari e bollo auto a rate ... Come scrive fanpage.it
Rottamazione quinquies in Manovra per multe e debiti con il Fisco, chi si potrà mettere in regola - La rottamazione quinquies coprirà tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023, e anche le multe ... Da fanpage.it
Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna - Versamenti alla Pubblica Amministrazione più smart: Klarna entra nel circuito pagoPA per consentire pagamenti a rate di tasse e multe. Riporta msn.com