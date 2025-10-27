Ora lo sappiamo | ecco perché le persone affette da schizofrenia sentono le voci

Avete presente quella vocina nella vostra testa che commenta le vostre azioni, vi dice cosa fare o vi ricorda qualcosa? Si chiama " discorso interiore " ed è qualcosa che la maggior parte di noi sperimenta ogni giorno, spesso senza nemmeno accorgersene. Ma cosa succede quando il cervello non riesce più a riconoscere che quella voce è la propria? Purtroppo, le persone affette da schizofrenia vengono "assalite" da voci mentali che non riconoscono e che potenzialmente possono indurle a gesti gravissimi. Un team di psicologi dell'Università del New South Wales (UNSW) di Sydney ha trovato la prova più solida finora che sentire le voci nella schizofrenia potrebbe essere causato dall'incapacità del cervello di riconoscere il proprio discorso interiore.

