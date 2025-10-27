Ora le partite Iva chiedono trasparenza nei servizi bancari

C’È UN’ITALIA che non conosce orari, tredicesime né ferie garantite. È quella delle partite Iva, un esercito di quasi tre milioni di autonomi che ogni giorno combattono con tasse, burocrazia e costi bancari. Ma, nonostante le difficoltà, resiste una sorprendente voglia di libertà e di innovazione. Lo racconta una ricerca di YouGov per il centro di ricerche Ing People Insights Lab, che fotografa un mondo professionale maturo (quasi la metà ha aperto la partita Iva da oltre dieci anni) ma ancora desideroso di cambiamento. Dietro numeri e percentuali si scorge un tratto comune: il bisogno di semplificazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net