Opportunità di lavoro a Santo Stefano di Sessanio | cercasi receptionist per l' albergo diffuso Sextantio

Nuova opportunità di lavoro nel cuore dell’Abruzzo. L’albergo diffuso Sextantio, nel suggestivo borgo medievale di Santo Stefano di Sessanio, è alla ricerca di un receptionist con almeno due anni di esperienza nel settore dell’ospitalità.Tra i requisiti richiesti ci sono un’ottima conoscenza del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

