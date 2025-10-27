OPPO e Google rafforzano la propria alleanza per portare l’IA mobile a un nuovo livello

Tuttoandroid.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OPPO e Google rafforzano la partnership per portare un’AI più personale e sicura sui Find X9, con Mind Space, Gemini e una solida protezione dei dati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

oppo e google rafforzano la propria alleanza per portare l8217ia mobile a un nuovo livello

© Tuttoandroid.net - OPPO e Google rafforzano la propria alleanza per portare l’IA mobile a un nuovo livello

News recenti che potrebbero piacerti

oppo google rafforzano propriaOPPO rafforza la collaborazione con Google per l'AI mobile: tutti i dettagli dell'accordo - OPPO amplia la partnership con Google per potenziare l'IA su smartphone, puntando su sicurezza, personalizzazione e facilità d'uso. Secondo tech.everyeye.it

OPPO presenta Agentic AI al Google Cloud Next 2025: innovazione, sicurezza e personalizzazione al centro - Al Google Cloud Next 2025, OPPO ha ribadito la propria posizione di leader nel settore dell’intelligenza artificiale (AI), presentando la sua iniziativa Agentic AI. Si legge su hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Oppo Google Rafforzano Propria