Iniziato il Campionato Opes 202526. Le 44 squadre ai nastri di partenza sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 11 ciascuno. Nel Girone Centro del Carrello tante sorprese. Il Foto Express va al riposo sul 4-2, ma non trova più la via del gol nella ripresa e viene rimontato dalla Termogas, 4-6, tripletta di Rosini, doppietta di Campioni e sigillo finale di Bartolini. Lo Zeta Club Ferrara non va oltre il pari contro l’ Exera, 2-0 all’intervallo, Burigo e Mantovani, poi 3-2 Exera, doppietta di Spettoli per il 4-3, ma la staffilata di Patroncini regala il 4-4 a Exera. Note dolenti anche per il Fast Car, fresco vincitore del “Settembre Opes”, contro la sua bestia nera, Dodicieventi, 0-0 all’intervallo, poi finisce 1-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Opes, parte il campionato. Ko all’esordio del Giglio