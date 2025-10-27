Opes parte il campionato Ko all’esordio del Giglio
Iniziato il Campionato Opes 202526. Le 44 squadre ai nastri di partenza sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 11 ciascuno. Nel Girone Centro del Carrello tante sorprese. Il Foto Express va al riposo sul 4-2, ma non trova più la via del gol nella ripresa e viene rimontato dalla Termogas, 4-6, tripletta di Rosini, doppietta di Campioni e sigillo finale di Bartolini. Lo Zeta Club Ferrara non va oltre il pari contro l’ Exera, 2-0 all’intervallo, Burigo e Mantovani, poi 3-2 Exera, doppietta di Spettoli per il 4-3, ma la staffilata di Patroncini regala il 4-4 a Exera. Note dolenti anche per il Fast Car, fresco vincitore del “Settembre Opes”, contro la sua bestia nera, Dodicieventi, 0-0 all’intervallo, poi finisce 1-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri, a fine giornata, abbiamo fatto un brindisi con i nostri partner di Hopes! La fabbrica che produce la gran parte dei nostri giochi — e con cui condividiamo non solo lavoro, ma anche momenti divertenti insieme! Quest’anno è ancora più speciale, perc - facebook.com Vai su Facebook
https://latinaquotidiano.it/debutto-convincente-al-campionato-italiano-gold-il-centro-ginnastica-pontino-opes-parte-con-il-piede-giusto/… #GinnasticaArtistica #CampionatoGold #CentroGinnasticaPontino #Civitavecchia #Fermo #Junior #Senior #Mastrostefan - X Vai su X
Opes Toscana Calcetto. L’Akatsuki vince di misura. I Diavoli primi e scatenati - Si sono concluse le sfide settimanali dei gironi del campionato Opes Toscana Calcetto. Come scrive lanazione.it
Ko prima dell’inizio del campionato: che botta in Serie A - In questa fase di preparazione estiva bisogna fare massima attenzione agli infortuni, che possono inevitabilmente pregiudicare già la prima parte di stagione. Segnala calciomercato.it
Parte il campionato e in città sale la febbre per il Como 1907 - Subito un test impegnativo per i lariani che non nascondono grandi sogni per questo ... Come scrive rainews.it