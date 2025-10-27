Operazione Fenice neretina il presunto boss resta in silenzio davanti alla giudice
NARDO' - È rimasto in silenzio davanti alla giudice, Antonio Duma, il 64enne neretino detto “Papà”, “Lo zio” e “Lu grande”, considerato al vertice dell’organizzazione smantellata con l’operazione “Fenice neretina” che lo scorso 21 ottobre ha inflitto un duro colpo al traffico di stupefacenti a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
