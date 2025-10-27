Operazione della Guardia di Finanza nel napoletano | maxi sequestro di cannabis

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato a Lettere 142 kg di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, oltre a 5. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Eccellenza operativa interforze nel contrasto al traffico di esseri umani a Pozzallo (RG) – Riconoscimento SIAF al personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Leggi qui la nota https://www.siafinanzieri.it/2025/10/25/eccellenza-operativa-interfo - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, su un’imbarcazione della Guardia di Finanza, ha navigato il Tevere in occasione della settima edizione di TEVERE DAY, dedicato alla pulizia del fiume dalle plastiche e dalle microplastiche inquinanti. #NoiconVoi - X Vai su X

Sequestrata una tonnellata di cannabis nel Napoletano - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai ... Segnala gds.it

Blitz antidroga nel Napoletano e nel Nocerino, i nomi dei 39 arrestati - blitz antidroga Eboli e Agro Nocerino: 39 arresti, smantellata un’organizzazione che gestiva lo spaccio e il riciclaggio di auto rubate. Lo riporta internapoli.it

Pesce fuori legge al mercato ittico: maxi sequestro nel napoletano - La Guardia di Finanza di Napoli blocca merce priva di etichettatura e documenti di provenienza. Da lostrillone.tv