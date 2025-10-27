Operazione anti droga della Polizia | due arresti

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato due tarantini rispettivamente di 59 e 38 anni perché ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile da alcuni giorni aveva notato uno strano movimento di giovani in uno stabile di Viale del Mediterraneo al quartiere Paolo VI. In quel condominio erano residenti al piano terra un 59enne con numerosi precedenti penali a suo carico ed al piano superiore un altro pregiudicato tarantino di 38 anni entrambi abitualmente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Operazione anti droga della Polizia: due arresti

Leggi anche questi approfondimenti

Don Antonio Coluccia, prete anti droga e anti mafia che opera a Roma, ospite insieme all’ex Questore di Macerata Antonio Pignataro a Corridonia - facebook.com Vai su Facebook

Maxi operazione anti-droga a Roma: 15 arresti, sequestrati cocaina, eroina e crack https://ilfaroonline.it/2025/10/18/maxi-operazione-anti-droga-a-roma-15-arresti-sequestrati-cocaina-eroina-e-crack/621109/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news - X Vai su X

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Foligno. Gli agenti del commissariato hanno arrestato in flagranza un 46enne tunisino per il reato di detenzione di sostanze ... - Gli agenti del commissariato hanno arrestato in flagranza un 46enne tunisino per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ... Come scrive umbrianotizieweb.it

Genova, maxi blitz antidroga della Polizia locale: 20 arresti e 32 indagati tra Centro storico e Sampierdarena - All’alba a Genova la Polizia Locale ha smantellato una rete di spaccio tra il centro storico e Sampierdarena: 20 arresti e 32 indagati. Segnala ligurianotizie.it

Torino: operazione antidroga “Comics”, sventata banda criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti - sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Torino, guidata dal Procuratore Giovanni Bombardieri – ha eseuito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... Secondo ilmetropolitano.it