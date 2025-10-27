Operaio rimane incastrato sotto un escavatore Soccorsi al lavoro
AGI - Grave incidente sul lavoro, questo pomeriggio, in una cava sul versante massese delle Alpi Apuane. Alle 16 è partito l'allarme al 118 per un cavatore rimasto incastrato con una gamba sotto un escavatore che si è ribaltato nella zona della cava Valsora, al Passo del Vestito, al confine tra le province di Massa Carrara e Lucca ma sul versante apuano. Per estrarre il cavatore da sotto il mezzo sono al lavoro già da tempo i soccorritori, ma l'operazione si sta rivelando particolarmente complessa poiché il mezzo è rimasto inclinato. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, l'elisoccorso del 118, pronto a effettuare il trasporto del ferito non appena sarà liberato dall'escavatore, e l'ambulanza infermieristica di stanza presso le cave. 🔗 Leggi su Agi.it
