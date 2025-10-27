Operaio rimane incastrato sotto un escavatore Ferito liberato e ricoverato
AGI - È stato estratto dall'escavatore sotto il quale era rimasto intrappolato ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa l'uomo che per quasi due ore e' rimasto con una gamba incastrata all'interno della cava di marmo Valsora, al Passo del Vestito, al confine tra le province di Massa Carrara e Lucca. L'uomo, 52 anni, residente a Carrara, è poi risultato essere il titolare della cava dove è avvenuto l'incidente sul lavoro. Le sue condizioni sono critiche ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, per fare luce sulla dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest. 🔗 Leggi su Agi.it
