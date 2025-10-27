Operaio 29enne muore schiacciato da un macchinario in azienda Seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROSOLINA (ROVIGO) - Ancora un morto sul lavoro in Veneto. Dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 di lunedì 27 ottobre in un'azienda di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

operaio 29enne muore schiacciato da un macchinario in azienda seconda vittima del lavoro in veneto in poche ore

© Ilgazzettino.it - Operaio 29enne muore schiacciato da un macchinario in azienda. Seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

operaio 29enne muore schiacciatoOperaio 29enne muore schiacciato da un macchinario in azienda. È la seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore - Dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 di lunedì 27 ottobre in un'azienda ... msn.com scrive

operaio 29enne muore schiacciatoTragedia sul lavoro: operaio di 29 anni muore schiacciato da un macchinario - Grave incidente sul lavoro a Rosolina: un operaio di 29 anni muore schiacciato da un macchinario in un’azienda di attrezzature per l’edilizia. Lo riporta nordest24.it

Operaio muore schiacciato da un macchinario, grave un collega - Il secondo lavoratore coinvolto è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio 29enne Muore Schiacciato