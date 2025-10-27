Openda Juve | nuovo aggiornamento sul riscatto del belga! Resterà in bianconero se… Ecco la condizione per far scattare l’obbligo d’acquisto

Openda Juve: novità importanti sul riscatto dell’attaccante belga. Ecco la condizione per far scattare l’obbligo d’acquisto dal Lipsia. Un riscatto legato alla classifica, un avvio di stagione da dimenticare. Il futuro di Loïs Openda per il calciomercato Juve è legato a un piazzamento tra le prime dieci in campionato. A svelare i dettagli della clausola inserita nell’accordo con il Lipsia è il giornalista Orazio Accomando. Ma intanto, l’attaccante belga continua a faticare enormemente. La clausola: riscatto obbligatorio se la Juve è tra le prime 10. Secondo Accomando, l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga classe 2000 non scatterà in base a presenze o alla salvezza, ma a una condizione ben precisa: il posizionamento dei bianconeri tra le prime 10 della classifica a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve: nuovo aggiornamento sul riscatto del belga! Resterà in bianconero se… Ecco la condizione per far scattare l’obbligo d’acquisto

