OpenAI vuole creare musica con l’IA ed entrare in competizione con Suno

Per sfruttare tutto lo sfruttabile in ogni campo, OpenAI sarebbe all’opera sulla realizzazione di un modello in grado di creare musica; settore in cui però l’industria è molto agguerrita in quanto ad appropriazione artistica indebita. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - OpenAI vuole creare musica con l’IA ed entrare in competizione con Suno

