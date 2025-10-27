Only Murders In The Building sesta stagione della serie comedy Disney+ in arrivo?

Cinemaserietv.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La celebre serie comedy crime Only Murders in the Building potrebbe presto attraversare l’Atlantico. Secondo fonti vicine alla produzione, la sesta stagione della serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sarà ambientata a Londra, segnando la prima volta che il trio investigativo si avventura fuori dagli Stati Uniti. Dopo la parentesi californiana della quarta stagione, il potenziale nuovo capitolo punterebbe dunque a un’ambientazione europea di respiro internazionale. Al momento, Hulu non ha ancora formalizzato il rinnovo per la stagione 6, ma la notizia appare quasi scontata, stando a Deadline: lo show continua a essere uno dei successi più seguiti e premiati della piattaforma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

only murders in the building sesta stagione della serie comedy disney in arrivo

© Cinemaserietv.it - Only Murders In The Building, sesta stagione della serie comedy Disney+ in arrivo?

Scopri altri approfondimenti

only murders the buildingOnly Murders in the Building verso Londra per la stagione 6 - Only Murders in the Building potrebbe presto cambiare scenario: dopo cinque stagioni il trio di investigatori sarebbe pronto a trasferirsi a Londra ... Da ciakgeneration.it

only murders the buildingWhat time does Only Murders in the Building season 5 episode 10 drop? Release timing for all regions, how to watch, and more - Only Murders in the Building season 5 unveils a stunning killer in its finale. msn.com scrive

only murders the building‘Only Murders In The Building’ Likely Headed To London For Season 6 – The Dish - After Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) and Mabel (Selena Gomez) ventured across North America to California in Season 4, ... Scrive yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Only Murders The Building