La celebre serie comedy crime Only Murders in the Building potrebbe presto attraversare l’Atlantico. Secondo fonti vicine alla produzione, la sesta stagione della serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sarà ambientata a Londra, segnando la prima volta che il trio investigativo si avventura fuori dagli Stati Uniti. Dopo la parentesi californiana della quarta stagione, il potenziale nuovo capitolo punterebbe dunque a un’ambientazione europea di respiro internazionale. Al momento, Hulu non ha ancora formalizzato il rinnovo per la stagione 6, ma la notizia appare quasi scontata, stando a Deadline: lo show continua a essere uno dei successi più seguiti e premiati della piattaforma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Only Murders In The Building, sesta stagione della serie comedy Disney+ in arrivo?