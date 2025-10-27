Only Murders in the Building 5 dal finale al futuro | Londra? Chissà E che bello sarebbe girare in Italia
In occasione dell'ultima puntata della quinta stagione abbiamo incontrato Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. E dicono: "Tornare sul set è un dono. La sesta stagione? In fase di scrittura". Su Disney+. Alle 19 spaccate si apre la finestra Zoom che ospita virtualmente Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Puntualissimi, i tre incontrano un gruppo ristretto di giornalisti internazionali per fare il punto sul finale della quinta stagione di Only Murders in the Building. Un punto sul finale e, ovviamente, sul futuro dell'amata serie, che continua ad innovarsi pur restando essenzialmente fedele a sé stessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
¡CAMBIO DE LOCACIÓN! Deadline informa que la sexta temporada de ONLY MURDERS IN THE BUILDING se trasladará a Londres. - X Vai su X
Ad un passo dal finale, #OnlyMurdersInTheBuilding ha ancora parecchi quesiti irrisolti. - facebook.com Vai su Facebook
Only Murders in the Building verso Londra per la stagione 6 - Only Murders in the Building potrebbe presto cambiare scenario: dopo cinque stagioni il trio di investigatori sarebbe pronto a trasferirsi a Londra ... Scrive ciakgeneration.it
Only Murders In The Building, sesta stagione della serie comedy Disney+ in arrivo? - Si prepara un cambio di scenario: i nuovi episodi dovrebbero infatti svolgersi a Londra, segnando la prima ambientazione non statunitense della serie. Da msn.com
What time does Only Murders in the Building season 5 episode 10 drop? Release timing for all regions, how to watch, and more - Only Murders in the Building season 5 unveils a stunning killer in its finale. Segnala msn.com