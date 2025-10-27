In occasione dell'ultima puntata della quinta stagione abbiamo incontrato Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. E dicono: "Tornare sul set è un dono. La sesta stagione? In fase di scrittura". Su Disney+. Alle 19 spaccate si apre la finestra Zoom che ospita virtualmente Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Puntualissimi, i tre incontrano un gruppo ristretto di giornalisti internazionali per fare il punto sul finale della quinta stagione di Only Murders in the Building. Un punto sul finale e, ovviamente, sul futuro dell'amata serie, che continua ad innovarsi pur restando essenzialmente fedele a sé stessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Only Murders in the Building 5, dal finale al futuro: “Londra? Chissà. E che bello sarebbe girare in Italia"