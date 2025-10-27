OnePlus 15 e Ace6 non hanno più segreti tra cover magnetiche specifiche premium e batterie record
OnePlus 15 e Ace6 debuttano con batterie record, nuove cover magnetiche e supporto Qi2 per accessori wireless. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
OnePlus Ace 6 (15R) avrà una batteria enorme e display a 165 Hz - X Vai su X
Il nuovo capitolo della serie OnePlus sta per cominciare: la presentazione del OnePlus 15 / Ace 6 in Cina è fissata per l’8 novembre. Cosa sappiamo finora? Design raffinato, materiali premium Prestazioni elevate grazie all’hardware di ultima generazione Foc - facebook.com Vai su Facebook
OnePlus 15 vanta la 'migliore fotocamera mai realizzata' per il marchio, con la tecnologia di imaging di fascia alta di Oppo - Il dispositivo non includerà la regolazione della fotocamera di Hasselblad a seguito della fine della loro ... Come scrive notebookcheck.it
OnePlus 15 e OnePlus Ace 6: tutte le opzioni di colore rivelate ufficialmente prima del lancio del 27 ottobre - OnePlus si appresta a lanciare la sua ultima ammiraglia, il modello OnePlus 15, alimentato dal chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Scrive notebookcheck.it
OnePlus 15: arriva la conferma più importante per le fotocamere - Le anticipazioni per il nuovo OnePlus 15 non si fermano: questa volta, l'azienda ha precisato quale sarà la composizione delle fotocamere. Scrive msn.com