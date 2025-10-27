OnePlus 15 e Ace6 debuttano con batterie record, nuove cover magnetiche e supporto Qi2 per accessori wireless. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - OnePlus 15 e Ace6 non hanno più segreti tra cover magnetiche, specifiche premium e batterie record