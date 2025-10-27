OnePlus 15 | abbiamo provato la fotocamera in anteprima a Praga

Il nuovo OnePlus 15 promette una svolta fotografica, grazie a sensori evoluti, zoom avanzato e tecnologie software innovative. Ecco le prime impressioni e i sample che anticipano il lancio globale del 13 novembre. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus 15: abbiamo provato la fotocamera in anteprima a Praga

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutti contro AirPods Pro 3! Il confrontone con i Migliori Auricolari Bluetooth del momento. Abbiamo diviso la lista per categorie, così da dirvi nello specifico quali sono i migliori per qualità audio, cancellazione del rumore (ANC), qualità dei microfoni, autonomia - facebook.com Vai su Facebook

OnePlus 15: trapelano i prezzi del lancio globale prima del debutto ufficiale - In linea con le recenti fughe di notizie, sembra che il prossimo smartphone di punta di OnePlus costerà meno del O ... Secondo notebookcheck.it

OnePlus 15R: rivelati ufficialmente i punti salienti di OnePlus Ace 6, con una batteria ancora più grande dell'ammiraglia OnePlus 15 - Prima del lancio, l'azienda ha rivelato i punti salienti dello smartphone, tra cui il display da 165 Hz e la batteria di grandi dimensioni. Da notebookcheck.it

OnePlus 15 e Ace 6: abbiamo la data della presentazione ufficiale - OnePlus ha messo fine alla confusione nata su Weibo dopo il messaggio del presidente Li Jie, che aveva fatto pensare a un lancio imminente dei nuovi smartphone. Da tecnoandroid.it