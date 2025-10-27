OnePlus 15 | abbiamo provato la fotocamera in anteprima a Praga

Il nuovo OnePlus 15 promette una svolta fotografica, grazie a sensori evoluti, zoom avanzato e tecnologie software innovative. Ecco le prime impressioni e i sample che anticipano il lancio globale del 13 novembre. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

