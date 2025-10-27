Omicidio Pamela Genini pace sulla sua cagnolina Bianca | consegnata alla madre Una

Ilgiorno.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 ottobre 2025 -Denunce e querele ma alla fine, tutto rigorosamente in diretta tv, la cagnolina Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, la giovane uccisa brutalmente dal compagno   Gianluca Soncin qualche giorno fa a Milano con oltre 30 coltellate, è stata riconsegnata dall’ex fidanzato Francesco Dolci   alla famiglia della donna. L’evento è avvenuto in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2 condotta da Milo Infante. La cagnolina, che era con la padrona al momento dell’omicidio e che e ra stata affidata dagli inquirenti all’ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, che aveva avvisato la polizia ma non aveva fatto in tempo a salvare la donna, era al centro di una contesa tra l’uomo e la famiglia di lei, che chiedeva la consegna dell’animale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio pamela genini pace sulla sua cagnolina bianca consegnata alla madre una

© Ilgiorno.it - Omicidio Pamela Genini, pace sulla sua cagnolina Bianca: consegnata alla madre Una

Approfondisci con queste news

omicidio pamela genini paceOmicidio Pamela Genini, pace sulla sua cagnolina Bianca: consegnata alla madre Una - Evento in diretta tv a Ore 14 su Rai: l’antico fidanzato Francesco Dolci, che l’aveva soccorsa dopo il brutale femminicidio,  l’ha restituita ai familiari di Pamela ... Riporta ilgiorno.it

omicidio pamela genini pacePamela Genini uccisa con oltre 30 coltellate, la mamma non si capacita: “Lei era il sole, il mostro deve pagare” - Sono in corso approfondimenti sulla vita e gli affari di Gianluca Soncin, accusato dell'omicidio di Pamela Genini, avvenuto martedì scorso. Come scrive milano.cityrumors.it

omicidio pamela genini paceOmicidio Pamela Genini, la madre in procura: "Non sapevamo delle violenze e dei soprusi" - La donna ha anche spiegato di aver visto la figlia con il dito medicato, ma non sapeva che era frutto di un pestaggio da parte di Soncin ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pamela Genini Pace