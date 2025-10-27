Omicidio Pamela Genini pace sulla sua cagnolina Bianca | consegnata alla madre Una

Milano, 27 ottobre 2025 -Denunce e querele ma alla fine, tutto rigorosamente in diretta tv, la cagnolina Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, la giovane uccisa brutalmente dal compagno Gianluca Soncin qualche giorno fa a Milano con oltre 30 coltellate, è stata riconsegnata dall’ex fidanzato Francesco Dolci alla famiglia della donna. L’evento è avvenuto in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2 condotta da Milo Infante. La cagnolina, che era con la padrona al momento dell’omicidio e che e ra stata affidata dagli inquirenti all’ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, che aveva avvisato la polizia ma non aveva fatto in tempo a salvare la donna, era al centro di una contesa tra l’uomo e la famiglia di lei, che chiedeva la consegna dell’animale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Pamela Genini, pace sulla sua cagnolina Bianca: consegnata alla madre Una

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . A Ore 14 abbiamo visto alcune immagini dai funerali di Pamela. C’è un sospettato per l’omicidio di Marco Veronese, a Collegno, nel Torinese. Poi aggiornamenti sul femminicidio di Luciana Ronchi. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Pamela Genini. Presso il Tribunale di Milano continuano le audizioni delle persone informate sui fatti. Ieri è stata ascoltata l’ex compagna di Soncin che ha confermato l’indole violenta di Soncin. Oggi è stato sentito sentito Francesco Dolci, ex fidanzat - X Vai su X

Omicidio Pamela Genini, pace sulla sua cagnolina Bianca: consegnata alla madre Una - Evento in diretta tv a Ore 14 su Rai: l’antico fidanzato Francesco Dolci, che l’aveva soccorsa dopo il brutale femminicidio, l’ha restituita ai familiari di Pamela ... Riporta ilgiorno.it

Pamela Genini uccisa con oltre 30 coltellate, la mamma non si capacita: “Lei era il sole, il mostro deve pagare” - Sono in corso approfondimenti sulla vita e gli affari di Gianluca Soncin, accusato dell'omicidio di Pamela Genini, avvenuto martedì scorso. Come scrive milano.cityrumors.it

Omicidio Pamela Genini, la madre in procura: "Non sapevamo delle violenze e dei soprusi" - La donna ha anche spiegato di aver visto la figlia con il dito medicato, ma non sapeva che era frutto di un pestaggio da parte di Soncin ... Segnala milanotoday.it