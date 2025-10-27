Omicidio di Giuseppe Giuliano la pm chiede l’ergastolo con isolamento per Franco il Catanese

Milano, 27 ottobre 2025 – Omicidio di Giuseppe Giuliano: arrivano le richieste di condanna nel processo di primo grado. Nel dibattimento in corso in tribunale a Milano la pm Rosaria Stagnaro ha chiesto una condanna all'ergastolo con isolamento diurno per il 75enne Francesco Romeo (noto come “Franco il Catanese") e a 26 anni di reclusione per il 62enne Davide Milazzo (soprannominato “Cipolla”), accusati di aver ucciso Giuseppe Giuliano, imprenditore edile di 64 anni, il 25 febbraio del 2019, a Basiglio, nel Milanese. Le richieste, senza la concessione di alcuna attenuante per Romeo e con attenuanti generiche per Milazzo, sono state formulate oggi, lunedì 27 ottobre, davanti alla Corte d'Assise di Milano e la prossima udienza è fissata per il 5 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

