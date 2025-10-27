Omicidio Cumani rinchiuso in carcere uno dei partecipanti alla rissa

È stato portato in carcere il 18enne coinvolto nella rissa sfociata nell'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne ucciso con una coltellata nel piazzale della facoltà di Matematica dell'Università di Perugia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Per l'uccisione del 23enne c'è un indagato per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

