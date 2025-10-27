Ombre sulle spese senza regole all' Izs la Regione chiede subito chiarimenti alla direttrice generale
Il caso dell'utilizzo “senza regole” del bancomat aziendale all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia approda sul tavolo della Regione. Dopo l'inchiesta di PalermoToday Dossier che ha scoperchiato un sistema di spese che sarebbero prive di rendicontazione analitica e un incremento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
