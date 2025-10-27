Oltre 260 chili di rifiuti rimossi in quattro quartieri | decine di volontari all’opera a Padova
Decine di volontari, quattro quartieri e oltre 260 chili di rifiuti rimossi in sole due ore. Nel fine settimana, Retake ha rilanciato con grande partecipazione il progetto “Due ore per la mia città”, l’iniziativa mensile di cura e rigenerazione urbana che coinvolge cittadini, famiglie e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ricciola di oltre 50 chili pescata in mare con una canna da fondo: per tirarla fuori dalla barca sono dovuti intervenuti i rinforzi - facebook.com Vai su Facebook
Duemila piante e oltre 270 chili di infiorescenze di marijuana: sequestro nel Sassarese - X Vai su X
Bici, pinze, sacchi e tanta buona volontà, l'avventura della Garbage Ride. Dalle bottiglie di plastica ai copertoni: "In un giorno raccolti oltre 200 chili di rifiuti" - Si può viaggiare, si può esplorare e, al tempo stesso, si può cambiare il mondo, un sacco di plastica alla volta. Si legge su ildolomiti.it
Nel Tarantino raccolti 130 chili di rifiuti dai volontari Retake - Oltre 130 chili di rifiuti rimossi in poche ore a Torre Sgarràta, nella zona di Torretta Mare, nella marina di Taranto, grazie all'intervento dei volontari di Retake Taranto nell'ambito del World ... Scrive ansa.it
Trasporta illegalmente 200 chili di rifiuti speciali, denunciato dai carabinieri - L'uomo è stato intercettato a Mirabella Eclano nell'ambito della campagna di controlli contro i reati ambientali ... Da rainews.it