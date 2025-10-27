Oltre 150 banchi a Monte San Savino per il Mercatino delle Pulci

Arezzonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre, dalle ore 9 alle 18, il suggestivo borgo di Monte San Savino si animerà con il Mercatino delle Pulci, un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage, del collezionismo e dell’artigianato creativo.Per le vie e le piazze del centro storico saranno presenti oltre 150. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

