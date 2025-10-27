Oltre 150 banchi a Monte San Savino per il Mercatino delle Pulci
Domenica 9 novembre, dalle ore 9 alle 18, il suggestivo borgo di Monte San Savino si animerà con il Mercatino delle Pulci, un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage, del collezionismo e dell’artigianato creativo.Per le vie e le piazze del centro storico saranno presenti oltre 150. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
? Salviamo una vita! La 2C in prima linea. La classe 2C ha partecipato a un corso intensivo di Primo Soccorso qui a scuola. Un'esperienza di formazione fondamentale che va oltre i banchi di studio. I ragazzi hanno appreso manovre salvavita cruciali, impar - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Savino si trasforma in un grande mercatino delle pulci - Il Mercatino delle Pulci di Monte San Savino si conferma così non solo un evento dedicato al collezionismo e al vintage, ma anche una festa del riuso e della creatività, capace di attrarre visitatori, ... Riporta msn.com
Oltre 150 ambulanti per la Fiera di Loreto - Saranno circa 150 gli stalli di vendita, le tradizionali “bancarelle“, che quest’anno esporranno i propri prodotti in occasione della Fiera della Madonna di Loreto, in programma domani e martedì. Da lanazione.it