Oltre 10 milioni di euro dalla Regione alle province per le acque pubbliche
La Regione Lombardia mette sul piatto 10,1 milioni di euro per le province e la città metropolitana di Milano. La giunta regionale ha dato il via libera al trasferimento di 10.100.000 euro alle province lombarde e alla città metropolitana di Milano, derivanti dai canoni demaniali per l'uso delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
La psoriasi è una malattia della pelle che colpisce oltre 125 milioni di persone nel mondo. Se hai qualche dubbio, non attendere e previeni grazie un consulto dermatologico professionale. ? #dermatologia #prevenzione #centrosanitariozamboni - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 5,7 milioni di individui in povertà assoluta in Italia nel 2024. E 1,28 milioni sono minorenni È quanto emerge dall’ultimo report Istat. L’incidenza si conferma più alta tra le famiglie con almeno uno straniero (30,4%) e in quelle numerose - X Vai su X
Oltre 10 milioni di euro dalla Regione alle province per le acque pubbliche - La giunta regionale ha approvato il trasferimento dei canoni demaniali introitati nel 2024. Riporta leccotoday.it
La Manovra taglia 10 miliardi in 3 anni ai ministeri, il più colpito è Salvini - Tagli per oltre 10 miliardi nella Manovra 2026: penalizzati Trasporti, Ambiente e Istruzione. Si legge su quifinanza.it
Gruppo Barilla presenta un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 in Emilia-Romagna - Ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di CO2, migliorare le prestazioni ambientali e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. Come scrive gazzettadiparma.it