Oltre 10 milioni di euro dalla Regione alle province per le acque pubbliche

Leccotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lombardia mette sul piatto 10,1 milioni di euro per le province e la città metropolitana di Milano. La giunta regionale ha dato il via libera al trasferimento di 10.100.000 euro alle province lombarde e alla città metropolitana di Milano, derivanti dai canoni demaniali per l'uso delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

oltre 10 milioni euroOltre 10 milioni di euro dalla Regione alle province per le acque pubbliche - La giunta regionale ha approvato il trasferimento dei canoni demaniali introitati nel 2024. Riporta leccotoday.it

oltre 10 milioni euroLa Manovra taglia 10 miliardi in 3 anni ai ministeri, il più colpito è Salvini - Tagli per oltre 10 miliardi nella Manovra 2026: penalizzati Trasporti, Ambiente e Istruzione. Si legge su quifinanza.it

oltre 10 milioni euroGruppo Barilla presenta un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 in Emilia-Romagna - Ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di CO2, migliorare le prestazioni ambientali e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. Come scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 10 Milioni Euro