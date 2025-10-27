Oliviero Cima conclude la rassegna letteraria Territori d' autore a Castellamonte

27 ott 2025

Volge al termine la rassegna di incontri letterari “Territori d’autore” proposta in frazione Muriaglio di Castellamonte (To) dalla Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia. Per la prima volta le presentazioni si svolgono presso l’antico “ricetto” di piazza della Fontana: un ambiente raccolto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

