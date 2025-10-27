Roma, 27 ottobre 2025 – Orban e Meloni sono due leader che condividono molto della visione conservatrice e moderata, sul piano interno ed europeo. In Europa si ritrovano insieme nella difesa del voto unanime all’interno del Consiglio, che spesso ne paralizza le decisioni, ma tutela la “sovranità” dei Paesi membri; non manca anche, soprattutto da parte di Orban, un certo opportunismo nei confronti dell’Unione: quando l’Europa dà risorse è la benvenuta, ma quando il processo di integrazione implica una cessione di alcune competenze nazionali (magari per funzionare meglio) non va più bene e l’Europa diventa una matrigna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi il summit Meloni-Orban, la premier vuole mediare tra Europa e Ungheria