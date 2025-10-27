Oggi il summit Meloni-Orban la premier vuole mediare tra Europa e Ungheria

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ottobre 2025 –  Orban e Meloni sono due leader che condividono molto della visione conservatrice e moderata, sul piano interno ed europeo. In Europa si ritrovano insieme nella difesa del voto unanime all’interno del Consiglio, che spesso ne paralizza le decisioni, ma tutela la “sovranità” dei Paesi membri; non manca anche, soprattutto da parte di Orban, un certo opportunismo nei confronti dell’Unione: quando l’Europa dà risorse è la benvenuta, ma quando il processo di integrazione implica una cessione di alcune competenze nazionali (magari per funzionare meglio) non va più bene e l’Europa diventa una matrigna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

oggi il summit meloni orban la premier vuole mediare tra europa e ungheria

© Quotidiano.net - Oggi il summit Meloni-Orban, la premier vuole mediare tra Europa e Ungheria

Leggi anche questi approfondimenti

oggi summit meloni orbanMeloni finisce per allearsi di fatto con Orbán contro l’Europa Unita - Il 22 ottobre 2025, a Montecitorio, la premier ha detto due cose chiare in vista del Consiglio Ue di Bruxelles (23 e 2 ... Da italiaoggi.it

oggi summit meloni orbanL’Italia frena sui missili: non colpiscano in Russia. E Meloni vedrà Orbán - A Roma mancano le scorte e la Difesa stoppa l’invio dei razzi per i Samp- Scrive repubblica.it

oggi summit meloni orbanMeloni, la linea su Kiev: niente soldati italiani, spinta alle sanzioni a Putin - E in cui valga su tutte una regola aurea che Putin vorrebbe cancellare con un colpo di ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Oggi Summit Meloni Orban