Oggi 27 ottobre Sant’Evaristo | il quinto pontefice che guidò la Chiesa nel tempo delle persecuzioni

Pontefice dei primi secoli, SantEvaristo è ricordato come un pastore buono e magnanimo, difensore della fede e testimone con il martirio. Oggi, 27 ottobre, ricorre la memoria liturgica di Sant'Evaristo papa. Fu il quinto pontefice della Chiesa, e visse dunque nella seconda metà del I secolo, morendo agli inizi del II. Il suo pontificato durò.

