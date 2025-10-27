Oggi 27 ottobre Sant’Evaristo | il quinto pontefice che guidò la Chiesa nel tempo delle persecuzioni
Pontefice dei primi secoli, Sant’Evaristo è ricordato come un pastore buono e magnanimo, difensore della fede e testimone con il martirio. Oggi, 27 ottobre, ricorre la memoria liturgica di Sant’Evaristo papa. Fu il quinto pontefice della Chiesa, e visse dunque nella seconda metà del I secolo, morendo agli inizi del II. Il suo pontificato durò. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
