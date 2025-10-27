Occhiuto torna ufficialmente alla guida della Regione e a breve anche commissario ad acta della sanità

Reggiotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato ufficialmente eletto, per la seconda volta, Roberto Occhiuto governatore della Calabria. Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione con il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre con il 57,26%, stracciando i suoi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

occhiuto torna ufficialmente guidaOcchiuto proclamato ufficialmente alla guida della Regione - La Corte d’appello di Catanzaro ha ufficialmente dichiarato eletto il governatore, che ora entra a pieno titolo nell’esercizio delle sue funzioni, tra cui la nomina della Giunta regionale, che dovrà e ... Secondo ecodellojonio.it

occhiuto torna ufficialmente guidaOcchiuto proclamato presidente della Regione Calabria - Roberto Occhiuto proclamato Presidente Calabria per il secondo mandato; ora ha dieci giorni per nominare la nuova Giunta. Segnala quotidianodelsud.it

occhiuto torna ufficialmente guidaOcchiuto proclamato presidente della Regione: subito cambio di dirigenti e nuova giunta - La proclamazione è avvenuta questo pomeriggio in Corte d’Appello a Catanzaro ad esito delle verifiche eseguite dall’ufficio ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Occhiuto Torna Ufficialmente Guida