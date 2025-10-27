Occhiuto torna ufficialmente alla guida della Regione e a breve anche commissario ad acta della sanità
La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato ufficialmente eletto, per la seconda volta, Roberto Occhiuto governatore della Calabria. Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione con il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre con il 57,26%, stracciando i suoi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
