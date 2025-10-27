Occhio Italia la Russia vuole soffiarti Euro 2032 Il presidente della Federazione | Siamo pronti

La situazione stadi in Italia è quella che è, e in Russia sono pronti a cercare di scipparci Euro 2032. È quanto emerge da una dichiarazione rilasciata in queste ore dal presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov. Le parole di Dyukov su Euro 2032: «Pronti a sostituire l’Italia». Più nel dettaglio, Dyukov ha parlato ai microfoni di Sport.ru. E riguardo la possibilità che l’Italia possa perdere il diritto ad ospitare l’Europeo a causa del problema degli stadi (molti non rispettano le normative Uefa) ha detto: «La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia». Lo stesso portale russo sottolinea inoltre che la Uefa “ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l’intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l’Italia della competizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

