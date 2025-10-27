Occhio alla data del primo novembre | arrivano i rincari per la patente

La data del prossimo 1 novembre porterà delle novità per quanto concerne il conseguimento della patente B, necessaria per guidare autoveicoli, furgoni e camper. Bisognerà infatti pagare una cifra maggiore per ottenere il documento. A seguito della modifica del sistema della retribuzione degli esaminatori (10 ottobre 2025), le tariffe hanno infatti subìto un aumento che diventerà effettivo a partire dall'inizio del prossimo mese. Questo perché, secondo le nuove direttive del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è previsto un compenso ad ogni sessione d'esame. Da novembre, dunque, la cifra salirà a 275 euro a trasferta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

