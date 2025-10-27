Occhiali e visite oculistiche ai fragili viaggio nella clinica di Tor Bella Monaca

Il lavoro della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e il piano allo studio con il governo contro la povertà oculistica (video Fondazione). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Occhiali e visite oculistiche ai fragili, viaggio nella clinica di Tor Bella Monaca

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Sabato 11 ottobre, alla Chiesa della Misericordia di Bologna i volontari AMOA hanno donato tempo, competenze e cura a chi vive ai margini. 25 visite oculistiche 18 paia di occhiali consegnati Tutto gratuitamente, per restituire dignità e visione a chi no - facebook.com Vai su Facebook

DUINO AURISINA - Calendario solidale ‘Cani e Amicizia’, visite gratuite per la Giornata Mondiale della Vista e raccolta di occhiali usati: un programma di prevenzione, solidarietà e inclusione con il coinvolgimento della comunità locale. https://ilgoriziano.it/arti - X Vai su X

Fondazione OneSight EssilorLuxottica, 1 mese visite ai fragili - Le Giornate della Vista tornano a Milano, un mese di visite oculistiche gratuite e occhiali per chi è in difficoltà e non può permetterseli. Riporta ansa.it

Carceri, visite e occhiali gratis in istituti minorili: Nordio e Del Vecchio presentano protocollo - Visite oculistiche gratuite e donazione di occhiali da vista in alcune carceri minorili italiane: è il frutto di un protocollo, presentato nell'ambito della terza edizione del meeting ‘Vedere meglio, ... Secondo adnkronos.com

Visite oculistiche gratis per i più fragili - È l’iniziativa della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presentata ieri, giornata mondiale della vista. Si legge su ilgiorno.it