Occasione sprecata Troppi errori Correggese fa pari

CORREGGESE 1 SASSO MARCONI 1 CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Truzzi, Giorgini (15’ st Zarrillo), Ferraresi, Panizzi; Galli, Pampaloni, Errichiello (28’ st Cappelluzzo); Siligardi (40 st Calì), Berni (20’ pt Taparelli), Arrondini. A disp. Mantini, Gualdi, Carini, Squarzoni, Ghizzardi. All. Domizzi. SASSO MARCONI (4-1-3-2): Celeste; Barattini, Tarozzi, Cinquegrana, Gobbo (29 st Prasso); Geroni (1’ st Bonfiglioli); Merighi (38’ st Ghebreselassie), Galassi, Gamberini; Leonardi (42’ st Marra), Pirazzoli (32’ st Armaroli). A disp. Albieri, Zanini, Apicella, Mazia. All. Farneti. Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Gneo e Venturini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Occasione sprecata. Troppi errori Correggese fa pari

