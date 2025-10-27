NXT Halloween Havoc 2025 – Review

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Review qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Halloween Havoc 2025 che si è tenuto dal Findlay Toyota Center di Prescott Valley, Arizona. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. ONE ON ONE MATCH La Parka & Mr. Iguana vs. Je’Von Evans & Leon Slater L’opener del Premium Live Event, Leon Slater e Je’Von Evans hanno affrontato La Parla e Mr. Iguana. Un match molto tecnico e rapido, ben fatto nel suo complesso. Spot interessanti e grande apprezzamento da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

