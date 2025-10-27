Nuovo Teatro Ambarabà | le acrobazie verbali e mentali di Gennaro Scarpato in scena al Bellini di Napoli
Regia di Arturo Brachetti, musiche di Nicola Piovani – Giovedi 30 ottobre al Teatro Bellini di Napoli. Gennaro Scarpato torna in scena sul prestigioso palco del Teatro Bellini di Napoli giovedì 30 ottobre con Nuovo Teatro Ambarabà, spettacolo di cui è autore e interpreteper la regia di eccezione di Arturo Brachetti e le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani. In “Nuovo Teatro Ambarabà” Scarpato dà corpo e voce a una galleria di performance indimenticabili, in un’interpretazione solista intensa e poliedrica e senza rinunciare alle sue tipiche e divertenti acrobazie verbali e mentali che intreccia per la prima volta in una narrativa più profonda e complessa. 🔗 Leggi su Parlami.eu
