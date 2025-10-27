Nuovo stadio Romeo Neri Aurora immobiliare chiede proroga per presentare il progetto di fattibilità
Aurora Immobiliare ha chiesto al Comune di Rimini una proroga per presentare il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo stadio “Romeo Neri”. A comunicarlo è la stessa società che spiega di aver inviato al sindaco, Jamil Sadegholvaad, la richiesta lo scorso 25 ottobre in vista della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovo stadio, la proposta del patron del Taranto Calcio - facebook.com Vai su Facebook
A Mestre posata la prima pietra del nuovo stadio da 18.500 posti https://ilsole24ore.com/art/a-mestre-posata-prima-pietra-nuovo-stadio-18500-posti-AHfWHHHD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1761098161 - X Vai su X
Stadio Romeo Neri, il Comune concede la proroga ad Aurora Immobiliare - Lo scorso 25 ottobre Aurora Immobiliare ha inviato al Comune di Rimini la richiesta ufficiale di proroga per la presentazione del Progetto di Fattibilità ... Da chiamamicitta.it
Stadio Romeo Neri, il Comune concede una proroga ad Aurora Immobiliare - Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha annunciato stamane, 27 ottobre, l’accoglimento della richiesta di proroga da parte di Aurora Immobiliare per la presentazione del “Progetto di fattibilità ... Lo riporta altarimini.it
Nuovo Stadio di Rimini, Aurora Immobiliare chiede più tempo: progetto pronto entro il 15 dicembre - Aurora Immobiliare, società proponente del nuovo stadio “Romeo Neri” di Rimini, ha chiesto ufficialmente una proroga fino al 15 dicembre 2025 per la ... Come scrive chiamamicitta.it