Nuovo sms truffa il Caaf di Parma mette in guardia i propri utenti
Il centro di assistenza fiscale CAAF CGIL ER upl di Parma avvisa i suoi utenti di un nuovo tentativo di truffa in corso in questi giorni, dopo quello del luglio scorso, con messaggi via SMS che recitano: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Potresti ricevere questi Sms. Non rispondere assolutamente - Ecco come riconoscerle e cosa fare per difendere i propri dati e conti bancari. Segnala money.it
«Contattare il Caf con urgenza». Ma l’sms è una truffa (anomala). Una cinquantina le segnalazioni arrivate dal Maceratese - Sono sempre più numerose, praticamente all'ordine del giorno, le truffe che i malintenzionati architettano per far cadere in ... Secondo corriereadriatico.it
La truffa del finto CAF - Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Caf Centro Assistenza Formativa al numero 899021280 per comunicazioni che la riguardano. Secondo rainews.it