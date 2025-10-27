Nuovo sms truffa il Caaf di Parma mette in guardia i propri utenti

Parmatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro di assistenza fiscale CAAF CGIL ER upl di Parma avvisa i suoi utenti di un nuovo tentativo di truffa in corso in questi giorni, dopo quello del luglio scorso, con messaggi via SMS che recitano: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

